FOTO Maltempo a Benevento | forti piogge causano disagi in città

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il. Nel pomeriggio di oggi, lae l'intera provincia sono state colpite da un violento temporale che ha provocato numerosie criticità. Lehanno messo a dura prova il sistema di drenaggio urbano, causando allagamenti in diverse aree, con gravi ripercussioni sulla viabilità. Numerose sono state le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla polizia municipale da parte dei cittadini, in particolare per problemi legati agli allagamenti e agli smottamenti del terreno. Tra le zone più colpite, si segnala il sottopasso tra via XXV Luglio e via Battaglia di, dove l'acqua accumulata ha reso il tratto stradale impraticabile, creando un pericoloso punto di stallo per i veicoli.