Formula 1 tifosi sotto choc | la Ferrari cambia colore

(Di giovedì 29 agosto 2024)1, oltre ad un interessante pacchetto di aggiornamenti Maranello annuncia novità importanti in vista dell’atteso Gran Premio d’Italia. “Un miracolo”. Ilsta Charles Leclerc, alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, aveva utilizzato questa parola rispondendo alla domanda di un giornalista riguardo a cosa servisse per poter finire a podio a Zandvoort. Il pilota monegasco, tuttavia, il “miracolo” è riuscito comunque a compierlo, chiudendo al terzo posto dietro a Lando Norris ed al padrone di casa Max Vertstappen. Laannuncia importanti novità in vista del Gp di Monza – Il Veggente (Ansa)Una gara che potrebbe aver riaperto un Mondiale che fino a qualche mese fa sembrava fosse già deciso.