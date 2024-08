Eventi a Roma Gli eventi dal 31 agosto e 1 settembre a Roma e dintorni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Durante il fine settimana del 31e 1ospiteranno una serie dida non perdere. Il fine settimana segna l’inizio delle sagre di, nella provincia e nel Lazio. Questioffrono un’ampia varietà di cibo, bevande e musica, spesso in luoghi affascinanti. Inoltre, la prima domenica del mese offre l’accesso gratuito a molti musei civici e statali. Ecco un elenco di 12da non perdere: 1. Musei gratis: Il 1, i visitatori possono accedere gratuitamente a vari musei e aree archeologiche di, tra cui il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo, Villa di Massenzio e i Fori Imperiali. 2. Festa anni ’90 a MagicLand: Il 31, il parco divertimenti MagicLand ospiterà una festa a tema anni ’90 con performance musicali di William Imola e Ulisse Marciano. 3.