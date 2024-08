Dieci alberi malati saranno tagliati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024)classificati "di gravità estrema" e "alta priorità", gravementee da abbattere, per evitare che provochino danni alle persone cadendo. È il risultato della ciclica campagna di controlli sugli esemplari arborei di Buccinasco, a cura del settore Ambiente che determina gli interventi necessari, dopo i controlli eseguiti da esperti incaricati dal Comune seguendo il metodo VTA (Visual Tree Assesment), l’analisi visiva. "La campagna – spiegano dal Comune – ha interessato fino a oggi 133 esemplari, prevalentemente dislocati in aree sensibili e molto frequentate:sono classificati in classe D. Si tratta di tre robinie al parco Scarlatti, tre robinie al parco di via Manzoni, una quercia in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, un acero al parco Robbiolo e un salice bianco nel parcheggio, un pioppo in via Marzabotto".