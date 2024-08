Buon compleanno Michael Jackson | nasceva il 29 agosto la grande star del pop scomparsa 15 anni fa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si può direanche se manca da quindici? Ne avrebbe compiuto 66 oggi l’inimitabiledel pop, morto a soli 51, come chi è caro agli Dei. Un miliardo di dischi venduti, cifra paragonabile solo ai Beatles e ad Elvis Presley, una vita accecata dal talento precoce e da un’infanzia rubata e l’eternità foscoliana destinata alla suazza. DaiFive a Thriller, un successo planetarioJosephnasce alle 19:33 del 291958 al St. Mary’s Hospital di Gary, in Indiana, ottavo dei nove figli di una modesta famiglia afroamericana. La madre è una Testimone di Geova, il padre, Joseph Walter, un ex pugile operaio che avrà l’ossessione di portare i figli al successo.