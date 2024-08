Bonus scuola 2024-25 cos’è e come richiederlo così si sostiene il diritto allo studio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il “-2025”, conosciuto anchelibri” o “voucher”, è un contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà con figli in età scolare. L’obiettivo è quello di sostenere iloffrendo buoni per l’acquisto di libri di testo e, in alcuni casi, anche per gli strumenti destinati alla didattica. Il “” può essere richiesto per l’anno scolastico/2025 seguendo le norme stabilite dalla propria regione o comune di residenza. Per accedere al contributo è necessario rispettare alcuni requisiti, primo fra tutti il limite ISEE, che varia di regione in regione. Valori ISEE che possono essere consultati sul sito web della regione o del comune di residenza. Sul fronte delle regioni interessate, vediamo di fare qualche esempio.