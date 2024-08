Automotive i nomi del possibile secondo produttore in Italia Con una sorpresa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un nuovo gigante si affaccia sullo scacchiere dell’in. Dopo i colloqui con aziende cinesi e giapponesi, il governo è ora in trattative avanzate con Elon Musk. Nel frattempo, in vista del Tavolo dell’della prossima settimana, emergono dettagli su un accordo tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e Stellantis, che prevede una suddivisione del mercato con un potenzialefonti confindustriali, il ministero guidato da Adolfo Urso ha intensificato i dialoghi con Tesla, l’azienda di Musk, per un progetto innovativo: non automobili, ma camion e furgoni elettrici, una linea che Tesla sta ancora sviluppando. Parallelamente, proseguono i contatti con le case automobilistiche cinesi come Byd, Great Wall Motors e Chery Automobile.