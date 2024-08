Apple iPhone 16 | cosa aspettarsi dal nuovo smartphone

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024)si prepara a lanciare il tanto atteso16, un modello che si preannuncia rivoluzionario per design e funzionalità. Il prossimoche entrerà a far parte del colosso californiano avrà numerose nuove caratteristiche molto interessanti. Durante l’evento ‘Glowtime’, che si terrà il 9 settembre, il colosso di Cupertino svelerà ufficialmente il16, assieme a una gamma di altri prodotti, tra cuiWatch Series 10 e nuovi AirPods. Le aspettative sono alte, soprattutto considerando le novità previste in termini di prestazioni, intelligenza artificiale e fotocamera.16, foto Ansa – VelvetMagDesign rinnovato e nuove colorazioni Secondo i rumor più recenti, l’16 presenterà un design rinnovato con linee più morbide e arrotondate rispetto ai modelli precedenti.