Aiuto crolla tutto Tromba d’aria nella località turistica italiana panico tra la gente

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pauraa causa di una forteche si è abbattuta creandoe devastando alcune zone del centro storico. Come riporta il quotidiano Madonie Press, il maltempo ha coinvolto gran parte del litorale Tirreno ma si è concentrato con particolare violenza, come si può vedere dalle immagini registrare da un turista straniero con il proprio telefonino, all’altezza del vecchio molo di Cefalù dove il vento ha sollevato in aria tavoli, sedie e piegato gli ombrelloni del noto locale “Molo 19”. Nel pomeriggio il Comune aveva emanato un comunicato di allerta: “AVVISO CONDIZIONI METEO Si raccomanda alla cittadinanza la massima cautela per la presenza di pioggia, vento e intensa attività elettrica. Limitare gli spostamenti e tenersi lontano da situazioni di pericolo. Prestare ATTENZIONE e CAUTELA.