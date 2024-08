A 25 miliardi di disabili servono protesi hi-tech

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lame da corsa,in titanio, calzature terapeutiche, sedie a rotelle leggere ma anche apparecchi acustici e occhiali speciali per ipovedenti. Le tecnologie assistive svolgono un ruolo cruciale nel consentire agli atleti paralimpici di competere ai massimi livelli e permette anche, a chi ha unatà , di migliorare la propria condizione di vita. Ma nel mondo, a fronte di oltre 2,5di persone che hanno bisogno di ausili high, sono ancora pochi coloro che possono permetterseli. Per questo, in occasione dell’apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) lanciano la campagna ‘Equipped for equity’.