World Skate Games In corsa tre cesenati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In tutta Italia ci sono sei atleti che parteciperanno ai, appuntamento planetario dedicato agli sport a rotelle. Tre di questi sei, la metà, arrivano da Cesena. Sono Andres Martin, Gaia Urbinati e Giorgia Meini dellaSchool, protagonisti (insieme a una delegazione di 17 atlete e atleti partita dalla nostra città) del campionato italiano dia tappa unica che si è svolto lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro. "E’ stata una grandissima soddisfazione – commenta Mattia Cecchetti, il tecnico istruttore che ne segue la preparazione – sia per loro che per tutto il nostro ambiente. E’ il premio per il loro impegno e l’entusiasmo che mettono ogni giorno nel praticare sport". In effetti i risultati ottenuti sono stati decisamente lusinghieri.