Vuelta 2024 tappa 12 | percorso favoriti e orari tv

sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Cortizo, 28 agosto– Lo squillo di Eddie Dunbar nell’undicesimadellacon una bella sparata finale ad anticipare la volata di gruppo ristretta che ha visto poi Quinten Hermans terminare secondo davanti a Max Poole. Jhonatan Narvaez, Urko Berrade e un discreto Filippo Zana sesto. Dietro c’è stato un attacco di Roglic e Mas, poi ripresi da Landa, Skjelmose e altri, ma Ben O’Connor ha perso circa altri trenta secondi in classifica generale e anche nella dodicesima, con arrivo in salita, dovrà difendersi. La generale vede ora O’Connor in testa con 3’16” su Primoz Roglic e 3’58” su Enric Mas, ora davanti a Richard Carapaz quarto a 4’10”. La top ten è poi completata da Mikel Landa, Carlos Rodriguez, Florian Lipowitz, Adam Yates, Felix Gall e George Bennett.molto corta la dodicesima a Ourense Termal alla stazione montana di Cortizo.