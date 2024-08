Verzeni sentiti ciclisti Ne manca uno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 18.30 "Diversi" isono stati chiamati a testimoniare perché ripresi dalle telecamere nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Bergamo sull'omicidio della 33enne Sharon. Fonti investigative precisano che l'uomo, ripreso da più telecamere, "non è stato identificato", ma si ha una idea di chi sia. La sua identità si potrà avere se si presenterà spotaneamente o verrà trovato da chi indaga.Il ciclista percorreva in contromano via Castegnate a Terno d'Isola in un orario compatibile con l'omicidio della donna.