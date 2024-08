Vard Fincantieri costruirà nave ibrida per Island Offshore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), la società controllata norvegese del Gruppo, che progetta e realizza navi speciali,una seconda unità Ocean Energy Construction Vessel (OECV) a propulsioneper l'armatore norvegese che opera sul mercato Oil & Gas e delle energie rinnovabili. Il nuovo accordo, appena siglato, esercita un'opzione per una OECV e l'opzione per due unità gemelle annunciate connel maggio 2024. La nuova unità, la cui consegna è prevista per il primo trimestre 2027, sarà basata sul progetto3 25, sviluppato in stretta collaborazione con l'armatore. Laverrà adattata per supportare una vasta gamma di operazioni sottomarine, tra cui ispezione, manutenzione e riparazione (IMR), posa di tubi, costruzione di infrastrutture sottomarine, installazione e supporto alle immersioni.