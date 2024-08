Un posto al sole spoiler | la terribile scoperta di Manuela

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una dolorosa e sconvolgentedestabilizzeràCirillo ad Unal, come si evince daglidella soap opera partenopea relativi ai prossimi episodi. La ragazza, infatti, scoprirà che Costabile l'ha ingannata e le crollerà il mondo addosso. Ricordiamo che la sorella di Serena, dopo aver ormai capito di non avere più alcuna speranza di riconquistare Niko Poggi, impegnato con Valeria Paciello, ha deciso di tuffarsi negli studi universitari e nella sua nuova relazione con il nipote di Mariella Altieri., ad un certo punto, ha confessato a Costabile di coltivare il sogno di poter inaugurare un parco archeologico per bambini e il giovane le ha subito assicurato il proprio sostegno per realizzare il suo desiderio.