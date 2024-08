Tormentone finito | Chiesa al Liverpool e la Juventus sorride

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Federicosaluta l'Italia e vola in Premier League. Sarà un giocatore delprovando così a rilanciare la sua carriera lontano da Torino, dove nelle ultime stagioni ha stentato. Una soluzione perfetta sia per il giocatore, ormai ai margini del progetto di Thiago Motta, che per la. Il club bianconero, infatti, incasserà una cifra (bonus compresi) di 15 milioni di euro che significa non dover segnare alcuna minusvalenza e alleggerirsi di uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro lordi. Non solo: scadendo l'accordo il 30 giugno 2025 il timore dei dirigenti juventini era chepotesse avere già in mano l'intesa con un'altra società italiana per partire tra un anno a parametro zero. Non è così e la mossa toglie lada una situazione che si stava complicando parecchio a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato.