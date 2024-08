Sinalunga celebra la Giornata degli Etruschi con un viaggio nella storia e nella moda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Siena), 28 agosto 2024 - Dal 9 al 12 settembre il Comune difesteggia la ‘’, un’iniziativa che il Consiglio regionale della Toscana ha promosso perre ricorrenze e anniversari di particolare importanza per l’identità toscana. Con il progetto inserito nel Bando regionale “2024”, il Comune di, con la collaborazione e le proposte del Gruppo Archeologico Sinalunghese, propone delle iniziative rivolte ai bambini in età scolare, per proseguire il lavoro avviato positivamente già nell’edizione 2023 e approfondire le tematiche specifiche dellaarcheologica del territorio comunale.