Sharon Verzeni cosa sappiamo dell’omicidio della 33enne di Terno d’Isola e perché le indagini sono così difficili

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Chi ha ucciso? È passato quasi un mese dalla mezzanotte tra il 29 e il 30 luglio quando la, estetista ma con un impiego come barista, viene pugnalata a, piccolo comune in provincia di Bergamo. Segue quello che viene considerato un percorso abituale: via Casolini, via dei Vignali, via Olimpo, via Roma, piazza VII Martiri e, alla fine, imbocca via Castegnate. Qui termina la sua vita. In quella strada, arrivata all’altezza del civico 32, a circa 650 metri da casa. Fa in tempo a comporre il 112 e mormorare: “Mi ha accoltellata”. Le quattro coltellate non le danno scampo: inutile l’intervento dei soccorritori e la corsa verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Da quel momento scatta la caccia al killer. IL COMPAGNO – La vittima era uscita a camminare a tarda sera, come aveva cominciato a fare abitualmente.