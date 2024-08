Roma brucia ancora | rogo obbliga la chiusura di una pista dell’aeroporto di Fiumicino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un altro grosso incendio è divampato a, in un’area verde alla Muratella, in via Salvatore Ottolenghi. Ilsta provocando grossi disagi all’aeroporto di. Chiusa laL16disia per i decolli che per gli atterraggi, rimangono operative le altre due piste ma i voli in partenza sono ridotti al massimo. Si da priorità agli atterraggi. Le fiamme sono lontane dall’aeroporto circa 1,5 / 2 km ma il fumo è un problema per gli aerei e Adr ha chiuso laper facilitare le operazioni di spegnimento dei due elicotteri. Le fiamme sono divampate intorno alle 15 all’altezza del numero civico 123 all’interno di un campo agricolo e si sono allargate subito in pochi minuti a causa del forte vento, fino a formare un fronte di fuoco vasto più di un km, diviso in sei parti.