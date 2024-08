Rivolta degli ambientalisti contro il telescopio caccia-asteroidi sul monte Mufara

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si può in nome della scienza disapplicare ogni norma paesaggistica e sventrare una montagna in un Geopark-Unesco, in una zona a tutela integrale? Secondo il governo di Giorgia Meloni e per il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, non solo si può, ma si deve, in nome dell’interesse pubblico. È l’intricata vicenda che ruota attorno al contestatissimo progetto finanziato dall’Agenzia spaziale europea (Ase) e da quella Italiana (Asi) di costruire un osservatorio astronomico dove ospitare il“Flyeye” sulla cima del, nel mezzo del Parco regionale delle Madonie, a 1800 metri di quota. La rete dei telescopi “Flyeye” Un progetto europeo finalizzato alla creazione di una rete di telescopi che dovranno “andare a” dipotenzialmente pericolosi per la Terra.