Queste immagini non dimostrano che la NASA abbia finto le missioni Perseverance e Ingenuity su Marte

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Circolano le condivisioni Facebook di uno screen nel quale si fa un confronto fotografico tra una foto che si sostiene scattata in Algeria con una presunta immagine della missione del rovere del suo elicottero di supportosu. Il messaggio palesemente è che laavrebbe ripreso in uno studio di posa le intere, che sarebbero quindi una finzione. Parliamo quindi dell’ennesimo complotto attribuito all’Agenzia spaziale americana. In realtà le cose stanno diversamente, vediamo perché. Per chi ha fretta: Vengono condivise duea confronto allo scopo di suggerire che lainscenato la missionesulla Terra. Entrambe lesono effettivamente terrestri, ma la prima foto è stata alterata copia-incollando ledei due mezzi robotici della missione.