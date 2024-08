Polemiche alla Mostra del Cinema di Venezia | controversie e scandali sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Negli anni più volte si sono susseguite diverselegatedeldi. Hanno riguardato principalmente i partecipanti al festival oppure i film presentati. Quelle più recenti vedono al centro la tematica degli abusi sessuali, mentre quelle precedenti sono legate soprattutto a film che hanno dato scandalo per le tematiche e le scene presenti. Le contestazioni ad Allen, Polanski e Besson Lo scorso anno lehanno riguardato i registi Woody Allen, Roman Polanski e Luc Besson, che hanno rispettivamente presentato i film Coup de Chance, The Palace e DogMan. Sulla scia del #MeToo, Allen ha ricevuto delle contestazioni poichè accusato, e poi scagionato, per violenze sessuali ai danni della figlia adottiva. Polanski, invece, nel 1978 se ne andò dagli Stati Uniti dopo una condanna per un’aggressione sessuale.