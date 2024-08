Paraolimpiadi | in gara la judoka campana sordocieca Matilde Lauria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 57 anni,seguita dalla sede territoriale di Napoli della Lega del Filo d’Oro, dopo aver partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è pronta a realizzare un altro sogno: gareggiare ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, che si svolgono da oggi all’8 settembre, riunendo 4.400 tra i più importanti atleti Paralimpici del mondo. La storia di, che ha combattuto per anni non solo sul tatami, ma soprattutto nella vita quotidiana, è un esempio per tutti: ipovedente dall’età di tre anni a causa di una miopia maligna, ha perso anche l’udito nel tempo, ma non ha mai smesso di credere in sé stessa e nelle sue potenzialità. Nonostante gli ostacoli imposti dalla sua disabilità sensoriale, questa donna inarrestabile non si è mai arresa.