Oliviero Toscani svela di avere l’amiloidosi | una malattia incurabile

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il celebre fotografo, 82 anni, rinomato per le sue campagne pubblicitarie provocatorie e le sue posizioni controcorrente, ha concesso il 28 agosto un’intervista al Corriere della Serando una notizia dolorosa. I medici gli hanno diagnosticato unarara e. Questa patologia, che colpisce gli organi vitali attraverso l’accumulo in essi di proteine in configurazione anomala, ha avuto un impatto devastante sulla sua salute. Lo ha portato a perdere 40 chili in un solo anno. Unasenza curaè unacomplessa che può manifestarsi in diverse forme, a seconda degli organi coinvolti. Stando ai dati di Orphanet, la rete internazionale che riunisce le conoscenze sulle malattie rare,colpisce in media una persona ogni 100mila. In Italia ogni anno colpisce circa 800 persone.