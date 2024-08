Nuove sanzioni Usa a coloni israeliani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 17.54 Gli Stati Uniti hanno annunciatonei confronti deiin Cirgiordania per le violenze contro i palestinesi. "La violenza estremista deiin Cisgiordania causa intense sofferenze umane, danneggia la sicurezza di Israele e mina le prospettive di pace e stabilità nella regione" afferma il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller. Leprendono di mira in particolare l'organizzazione non governativa Hashomer Yosh accusata di fornire sostegno aestremisti.