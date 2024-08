Nuova Fiat Multipla 2025 | cambia tutto intanto giocate con la GT3Fiat Multipla

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dato quasi per certo il suo ritorno nel, lache vedremo il prossimo anno dovrebbere nettamente faccia. L’auto dovrebbe assomigliare ad una versione extra large della neonata Grande Panda. Per gli amanti dellavenduta tra la fine degli anni ’90 ed i primi anni 2000 avremo quindi delle linee più convenzionali e diverse da quella pratica auto “multi spazio” da molti definita “brutta“, ma tanto apprezzata per praticità. Per chi vuole rispolverare il modello di alcuni anni fa e magari ha una forte passione per le corse, è disponibile la versione GT3 della. L’auto è scaricabile dal seguente link e può essere utilizzata sul gioco Assetto Corsa: https://sharemods.com/6185n6ehcy8m/1998GT3forAC1.16.rar.