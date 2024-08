Non ho bisogno di un avvocato Le parole di Sergio Ruocco compagno di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo quasi un mese dal femminicidio della barista, 33 anni, accoltellata a Terno D’Isola, in provincia di Bergamo, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorso, il fidanzato, 37 anni, ha parlato a Repubblica dei suoi sospetti. Dichiarando subito di non sapere chi potrebbe aver uccisoha spiegato che, secondo lui, a uccidere la fidanzata potrebbe essere stato un cliente del bar dove la giovane lavorava. “L’unica cosa che potrei pensare è a qualche cliente del bar che le ha dato fastidio, ma non mi ha mai detto niente”, ha spiegato l’uomo, che lavora come idraulico. “Forse l’hanno scambiata per un’altra persona”, ha ipotizzato ancora, aggiungendo che lui e la famiglia della fidanzata credono che a ucciderla sia stato qualcuno che lei non conosceva, altrimenti “non riusciamo a capire chi potesse volerle male”.