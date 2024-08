Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si chiama, ha 28 anni, vive a Castellammare di Stabia ed è ildella stagione 2024/2025 di. Questo pomeriggio sono cominciate le registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi ed il ragazzo, ex corteggiatore di Manuela Carriero, è salito ufficialmente sul trono.dilavora nella pubblica amministrazione e vive con suo padre. I suoi genitori si sono separati quando aveva soltanto sette anni. Un periodo che ricorda in maniera piuttosto traumatica perché “piangevo sempre, non volevo che accadesse“. Tuttavia, la sua adolescenza è stata felice. Finché non è cambiato tutto a 19 anni: Ho cominciato a soffrire di ansia e attacchi di panico; io sono sempre stato un ragazzo molto sensibile. Mi sono trascurato molto; ho iniziato a pesare 110 kg.