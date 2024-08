L’Equipe si scusa per la copertina su Greenwood | abbiamo sbagliato le parole ci dispiace

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La prima pagina di martedì 27 agosto del quotidiano francesetitolava sull’apporto di Masonnel suo nuovo club, il Marsiglia: “-Marsiglia, amore incondizionato. Con già tre gol all’attivo, l’attaccante inglese sta convincendo il suo nuovo club. Anche se questo significa dimenticare un caso che continua a minare la sua reputazione a Manchester”. Il caso di cui si parla è la violenza domestica di cui è stato accusato il calciatore dall’ex fidanzata, con la denuncia ritirata in seguito.ha subito una squalifica di più di un anno in cui non ha potuto giocare; a quel tempo, militava nel Manchester United. Sono arrivati in seguito alcuni commenti polemici su X: minkoclark1: Questo giornale di m***a va abolito.