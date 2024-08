Insulti e offese a due donne della tv | le loro risposte

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024)sessiste, misoginia, transfobia (come il caso dell’ex tronista Andrea Nicole Conte) e chi più ne ha più ne metta. Chi ha un briciolo di visibilità televisiva, purtroppo, sa che dovrà fare i conti anche con gli haters online. Odiatori seriali che spesso e volentieri, come in questo caso, lasciai dispregiativi senza alcuna logica. All’ex corteggiatrice di Uomini e, Giulietta Cavaglià, un utente le ha scritto “Sei un uomo, tutta quadrata“; mentre a Jenny Guardiano di Temptation Island un altro utente le ha fatto sapere che il suo fidanzato Tony “aveva ragione sui vestiti, ti vesti come una putt4n4“.a Giulietta Cavaglià e Jenny Guardiano: lea cui le due hanno voluto dare risalto rispondendo per le rime.