Incendio in un campo agricolo a Muratella | intervento anche dell’elicottero

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le fiamme minacciano le strutture vicine, vigili del fuoco in azione con mezzi terrestri e aerei. Nel pomeriggio un vastoè scoppiato in unsituato in via Salvatore Ottolenghi 123, nella zona dia Roma. Le fiamme hanno rapidamente avvolto ampie aree di vegetazione, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’immediato dei vigili del fuoco. Dalle 15:20 circa, due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autobotte e quattro moduli ant, sono al lavoro per contenere il rogo. A coordinare le operazioni sul posto è intervenutoil direttore delle operazioni di spegnimento. Inoltre, un elicottero è stato mobilitato per evitare che le fiamme raggiungano le strutture situate nelle vicinanze del. Le operazioni di spegnimento continuano mentre si cerca di evitare ulteriori danni.