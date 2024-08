Il giardino di Lyda Borelli Serate dedicate alla città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si snoda nel segno di un omaggio a Bologna, ai suoi personaggi e alle sue vocazioni il cartellone di Neldi, la manifestazione estiva ospitata nel parco antistante la casa di riposo per attori del Meloncello. Forte del successo di pubblico delle passate edizioni (questa è la terza), la kermesse voluta dall’associazione Orna Teatro e Fondazionesi snoda in sette appuntamenti (tutti alle 20.30 e a ingresso gratuito) da stasera a martedì. Ogni incontro si articolerà in più momenti unendo in un mix inconsueto chiacchierate, parentesi musicali, testimonianze, curiosità. È un modo simpatico per avvicinare il pubblico a un’istituzione che da anni continua a accogliere grandi nomi del cinema e del teatro: domani, in apertura di serata, Massimo Mezzetti, ora sindaco di Modena, porterà il suo saluto in veste di presidente della Fondazione.