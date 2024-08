Frana nel Casertano | chi sono le due persone disperse dopo il nubifragio a San felice a Cancello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Agnese Minieri, 74 anni, e suo figlio Giuseppe Guadagnino, 41 anni, le dueche risultanoa San, il comune in provincia di Caserta travolto da una, causata dal maltempo, il 27 agosto. “Non ce l’hanno fatta” – “Quando ha iniziato a piovere – racconta il fratello di Giuseppe, Raffaele Guadagnino – è stato tremendo, venivano giù enormi chicchi di grandine, e tantissima pioggia. Iosalito sul mio apecar, esceso, mio fratello e mia madrepartiti con il loro mezzodi me, ma non ce l’hanno fatta“. “Rischio di restare solo”, aggiunge Raffaele, che molti anni fa ha perso un fratello colpito da una scarica elettrica mentre lavorava come muratore. “Li ho cercati tutta la notte, anche con i droni dei vigili del fuoco, ma purtroppo non li abbiamo trovati“.