Degrado Ostia caditoie otturate a Lido Centro | residenti scrivono al X Municipio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Torna il pericolo allagamenti a: marciapiedi invasi dal fogliame a pochi passi dalla stazione ferroviaria diTorna il pericolo allagamenti a: questa volta, però, non per la situazione legata al rischio idrogeologico. Con l’avvicinarci al periodo autunnale, diverse strade disono invase dalle foglie e altre sporcizie. Residui che, come osservato da diversi, starebbero andando a ostruire pesantemente ledella zona, giĂ storicamente soggetta ad allagamenti con il fenomeno dei rovesci temporaleschi.Ânel quartiere diCome ogni anno, la situazione si rivela molto preoccupante nel quadrante legato aldi. Con un post attraverso Facebook, la signora Marta ha evidenziato le criticitĂ presenti su via Lucio Lepidio.