Deceduta la donna investita da una moto in via Casal dei Pazzi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La 54enne era stata travolta lo scorso 13 agosto, dopo due settimane di ricovero è morta al Policlinico Umberto I. È morta ieri ladi 54 anni che lo scorso 13 agosto era statada unain viadei, a Roma. L’incidente era avvenuto alle 7 del mattino, quando la, italiana, era stata travolta da uno scooter Malaguti Password guidato da un uomo di 55 anni, anch’egli italiano. In seguito all’incidente, sul posto erano intervenuti gli agenti del gruppo Tiburtino della polizia locale e il personale del 118. La vittima era stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I, dove è rimasta ricoverata per quasi due settimane prima di morire. L’uomo alla guida dello scooter era stato invece condotto presso l’ospedale San Giovanni per le cure necessarie.