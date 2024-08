Cosenza-Spezia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio San Vito Marulla valevole per la terza giornata del campionato italiano di. Gli uomini di Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta subita in casa del Mantova, vogliono tornare al successo in questo appuntamento per proseguire il proprio percorso di crescita., come seguire il match Dall’altra parte il club bianconero guidato da Luca D’Angelo, reduce dalla vittoria contro il Frosinone, va a caccia del secondo successo consecutivo per provare a dare continuità ai suoi risultati. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 agosto alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportace.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti.