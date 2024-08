Apollo Festival il tour estivo di Motta arriva a Vallombrosa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) REGGELLO –grande protagonista adell’. L’appuntamento è per sabato 31 agosto. Per l’occasione l’artista suonerà con una speciale formazione, in trio con Giorgio Maria Condemi alle chitarre e Cesare Petulicchio a batteria e percussioni. Ilsta vedendo il cantautore toscano esibirsi in cornici mozzafiato che fanno da sfondo ad uno spettacolo che riporterà gli spettatori – stavolta all’aperto – in quello spazio energico, ma anche intimo che è stato il momento live deldell’album La musica è finita. La musica ditrova la sua massima espressione su un palco, tra il suo pubblico. L’artista riesce ogni volta a creare un momento magico di condivisione e carica emotiva, che arricchisce, concerto dopo concerto, l’anima di chi partecipa. Valore aggiunto lo danno senz’altro anche i musicisti che lo accompagnano in