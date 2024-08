Anche Ibm scarica la Cina C’entra lo scontro tra superpotenze

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il colosso americano dell’informatica Ibm ha deciso di chiudere completamente il suo reparto di ricerca e sviluppo in, con conseguenti licenziamenti che interesseranno oltre 1.000 posti di lavoro. La decisione arriva a 40 anni dall’ingresso in quel mercato, nel momento in cui l’azienda sta lottando contro il calo della domanda di hardware e le sfide nei mercati in crescita come quello cinese. Il Wall Street Journal ha spiegato che l’azienda sta trasferendo le sue funzioni in ricerca e sviluppo dallaad altre strutture all’estero, come ha detto il dirigente Jack Hergenrother ai dipendenti durante un incontro virtuale lunedì mattina, secondo i dipendenti che hanno partecipato. Per esempio, l’azienda si sta rafforzando con altri ingegneri e ricercatoria Bengaluru, in India. Pesano le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e, come osserva il Wall Street Journal.