A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2024 | l’orario e dove vederla in tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A che oraladiin tv e in streaming, canale, Rai 2, 28 agosto A che oravedere in tv e in streaming ladidi Parigi? Dopo le emozioni dei Giochi olimpici, il sacro fuoco di Olimpia torna ad ardere nella capitale francese per le. Sarà uno show senza precedenti, assicurano gli organizzatori, un momento di celebrazione sportiva, ma anche l’occasione per fare luce sulle discriminazioni subite dai disabili. L’appuntamento è per questa sera, 28 agosto, alle ore 20. La location è quella di Place de la Concorde e degli Champs-Elysées. In tutto verranno ospitati 4.400 tra atlete e atleti Paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l’inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto.