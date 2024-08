90 anni invalida al 100% riceve lo sfratto dalla casa in cui vive Respinto il ricorso interviene il Comune

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una donna di 90ale gravemente malata, ha ricevuto l’intimazione didall’abitazione in cui. La signora Armanda, questo il nome dell’anziana, questa mattina avrebbe dovuto lasciare la, dopo che unpresentato dal sindacato degli inquilini (Sunia) era stato. La triste storia di povertà e disagio abitativo giunge da Castelletto, in provincia di Genova, e ha suscitato grande scalpore e discussioni sui social. La vicenda si protrae da molto tempo. La figlia della donna, che prima provvedeva a pagare l’affitto, non è più stata in grado di sostenere la spesa, e i proprietari – una coppia di professionisti genovesi – sono intervenuti dopo avere accumulato 33 mensilità di arretrato. “Ci dispiace, ma non siamo i servizi sociali”, hanno dichiarato.