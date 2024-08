Zuckerberg | Pressioni da amministrazione Biden e FBI per censura a post sul Covid La risposta della Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Stanno suscitando scalpore le dichiarazioni del proprietario di Meta Mark, che ha rivelato di avere ricevutodallae dall’FBI al fine dire alcuni contenuti relativi alla pandemia da-19. “Nel 2021“, ha scrittoin una lettera inviata alla Commissione GiustiziaCamera dei Rappresentanti Usa, “alti funzionarihanno ripetutamente esercitatosui nostri team, per mesi, affinchéssero alcuni contenuti relativi al-19, inclusi l’umorismo e la satira“. Il proprietario di Meta, che possiede i social Facebook e Instagram oltre alla messaggistica Whatsapp, si è anche detto “rammaricato” per avere acconsentito alle richieste dell’-Harris. “Penso che abbiamo fatto alcune scelte che, con il senno di poi, non rifaremmo“, ha scritto il miliardario americano.