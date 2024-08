Wonder Man | sembra che la serie abbia quasi completato la post-produzione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024)Man:che lalache i lavori suMan sianoterminati, un forte indizio che il film uscirà su Disney+ nel 2025 insieme a Daredevil: Born Again e Ironheart. Sebbene non si sia parlato dellaal Comic-Con o al D23, lo showrunner Andrew Guest ha condiviso una foto di sé stesso e del regista/produttore esecutivo Destin Daniel Cretton mentre lavorano alla “ridel mix finale di persona a Skywalker Ranch”. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, ma è chiaro che i Marvel Studios non hanno più intenzione di annunciare o rilasciare progetti per il piccolo schermo prima che siano pronti. Ironheart, ad esempio, ha terminato le riprese nel 2022.