Wolf Man | rivelato il primo poster ufficiale del reboot di Blumhouse

(Di martedì 27 agosto 2024) Durante la Hollywood Horror Nights takeover degli Universal Studios di Orlando, i fan hanno potuto vedere in anteprima ildiMan, in arrivo nelle sale il 17 Gennaio 2025. L‘Universal Studios di Orlando è uno dei più grandi parchi a tema cinematografico firmati Universal. Durante il mese di agosto, vi si festeggia la Hollywood Horror Nights takeover, con installazioni che donano al luogo la piacevole atmosfera dei film horror degli anni ’80. Fra queste, ad attirare l’attenzione è stata una ricostruzione di un set in cui i fan possono scattarsi delle foto proprio con quello che è il, in anteprima, diMan. Dopo il breve teaser presentato al CinemaCon, la campagna marketing continua, ma si tratta solo di un piccolo assaggio e probabilmente dovranno trascorrere altre lune piene, prima di poter vedere l’attesissimo lupo mannaro.