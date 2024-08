Vaiolo scimmie l' appello | Oms ha bisogno di 874 milioni di dollari fino a febbraio 2025

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrà "di 87,4diUsa in 6 mesi, da settembre 2024 aper lavorare con i Paesi, i partner e le altre parti impegnate nella missione di fermare e contenere l'attuale epidemia di Mpox", che ha il suo epicentro in Africa. E' l'lanciato dall'agenzia Onu per la salute che ha reso noto il suo fabfinanziario per la riposta a Mpox, noto comedelleprima che ne venisse cambiato il nome in chiave anti-stigma. Dopo la dichiarazione dell'emergenza sanitaria pubblica internazionale, arrivata il 14 agosto scorso, è stato messo a punto un Piano strategico globale di preparazione e risposta in cui si parla di 135 mln dinecessari in 6 mesi.