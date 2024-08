US Open 2024 debutti comodi per Djokovic Dimitrov Rublev e Zverev fuori Rune e Bublik Avanti Berrettini e Musetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Passa alla storia la giornata di debutto degli US. Una giornata intensa, portata a conclusione nonostante degli scorci di pioggia abbattutosi su New York, con gioie e dolori per i colori italiani. Sorridono infatti Matteoe Lorenzo, vittoriosi con Reilly Opelka e Albert Ramos-Vinolas, ko invece Luca Nardi e Luciano Darderi con Roberto Bautista Agut e Sebastian Baez. Debutto comodo per Novak, che nonostante non abbia brillato ha avuto ragione in maniera comoda su Radu Albot; per lui ora il connazionale Laslo Djere, che ha superato in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff.