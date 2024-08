Tenta il furto in una casa a Fano i carabinieri lo bloccano prima che possa entrare nell’abitazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Ieri pomeriggio verso le 19 ihanno arrestato pertoin abitazione un trentenne italiano, che aveva messo nel mirino unain località Ponte Sasso di. Ad allertare i militari e a mettere in fuga il malintenzionato, rintracciato in pochi minuti dagli uomini dell’Arma, è stato il proprietario, che aveva notato il tipo aggirarsi vicino al suo cortile mentre stava uscendo in scooter e, insospettito, è tornato quasi subito indietro, notando che era stata forzata la portiera della sua Golf parcheggiata di fronte all’abitazione e che c’erano dei segni di scalfitura nella serratura di