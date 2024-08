Ripartono i lavori sul viadotto di Boccaleone | chiusure notturne fino al 6 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Bergamo. Ricominciano idi ristrutturazione deldi, per la messa in sicurezza del ponte. Il cantiere verrà allestito solo durante le ore, precisamente dalle 22 alle 5; si parte già da questa sera, martedì 27 agosto,al 6, eccezion fatta per sabato e domenica notte. Iverranno suddivisi in quattro fasi: nella prima sarà vietato il transito verso l’ingresso dell’autostrada, con obbligo d’uscita in prossimità di via delle Valli e in direzione via Borgo Palazzo. Nella seconda tranche, viaggiando sempre in direzione autostrada, traffico interrotto tra l’uscita di via delle Valli e via Europa con uscita obbligatoria verso via Borgo Palazzo e svolta obbligatoria a sinistra verso via Rovelli in corrispondenza con via Gritti, coincidente con la rampa che collega con la Circonvallazione Mugazzone.