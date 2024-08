Richiami airbag Takata su C3 e DS3 Citroen avvisa gli automobilisti con la campagna Stop Drive

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) A volte ritornano. Sono i fantasmi del passato di, la società giapponese che ha dovuto dichiarare bancarotta negli Stati Uniti nel 2017, e dell’incubo dei suoi. In Italia, uno dei marchi di Stellantis, ha promosso unadal nome decisamente significativo: “” (smetti di guidare). Riguarda i modelli C3 prodotti tra il 9 aprile del 2009 e il 20 febbraio del 2017, equipaggiati con gli ormai tristemente famosi cuscinetti di sicurezza. Cuscinetti che sono costati la vita a più di 60 persone a livello globale e che hanno comportato il richiamo di almeno 100 milioni di veicoli di 20 costruttori diversi a partire dal 2014 in poi, anche se una prima grande azione era già avvenuta nel 2013 con 3,6 milioni di macchine coinvolte (tutte montavano i dispositivi fabbricati in Messico).