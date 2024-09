Pensioni anticipate Quota 41+10 mesi e Quota 42+10 a rischio nel 2025?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Viste le tantissime domande che in questi giorni stiamo raccogliendo sul portale direttamente indirizzate al nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto, abbiamo pensato di creare una nuova categoria : ‘l‘esperto risponde’ , all’interno troverete alcuni dei quesiti e dubbi che vengono lasciati sul sito nella sezione ‘commenti‘e a cui il Dott. Perfetto ha dato una risposta puntuale. Cercheremo un pochino alla volta di pubblicare quelli più significativi, quelli che raccolgono le perplessità che ci paiono le più comuni, affinché la rubrica possa avere carattere di informazione generale. Vi ricordiamo altresì che il sito non fornisce servizio di patronato e che il Dott. Perfetto non é tenuto a dover rispondere alle tante domande che lasciate né necessariamente a dover sapere tutte le informazioni che richiedete.