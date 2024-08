Oggi stop al caldo afoso ma la tregua sarà breve | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su notizie

martedì 27 agosto 2024

Ildà, solo due città da bollino rosso, ma secondo lel'estate non è finita L'Italia vive momentaneamente una fase di transizione climatica con alcune aree ancora fortemente influenzate dall'ondata di calore estivo,malgrado i segnali diin altre regioni. La situazione richiede attenzione continua, soprattutto per le categorie più vulnerabili alla persistenza delle alte temperature.di– notizie.comDopo settimane di temperature record che hanno messo a dura prova la popolazione e l'ambiente, finalmente arriva una. Le ondate di calore che hanno caratterizzato i mesi estivi di luglio e agosto sembrano concedere un momentaneo respiro. Tuttavia, non tutte le città possono dirsi fortunate: Roma e Latina rimangono sotto l'occhio del ciclone, con un persistente bollino rosso permartedì 27 agosto.